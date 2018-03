Ryan Reynolds nel film dei Pokemon come Pikachu

Ryan Reynolds (Deadpool, Lanterna Verde) è stato scritturato per il prossimo film dei Pokemon, intitolato Detective Pikachu, secondo THR. Si unirà ad un cast che include già Justice Smith (The Get Down, Paper Towns) e Kathryn Newton (Big Little Lies, Supernatural). Il film The Legendary Entertainment e The Pokemon Company è ovviamente basato sulla serie di giochi Pokemon. I fan che hanno familiarità con il franchise, quelli che hanno figli o quelli che hanno ossessivamente giocato alla recente app di Pokemon Go, sanno bene che Pikachu è un personaggio di Pokemon. Il detective Pikachu è “un tipo particolare, un sedicente investigatore bravo a trovare le cose“. Reynolds interpreterà il detective Pikachu. Rob Letterman dirigerà il film da una sceneggiatura di Nicole Perlman e Alex Hirsch.

Introdotto per la prima volta in Giappone nel 1996, Pokémon ha deliziato i fan di tutte le età in tutto il mondo per due decenni. Con oltre 279 milioni di videogiochi venduti in tutto il mondo, 21,5 miliardi di carte TCG spedite in 74 paesi e una serie animata di 19 stagioni, Pokémon è uno dei marchi di intrattenimento di maggior successo al mondo. Universal Pictures gestirà la distribuzione del film live action al di fuori del Giappone, come ha fatto con gli altri film della Legendary per anni. Toho, la collaboratrice di film di lunga data della Pokémon Company, gestirà la distribuzione del film in franchising in Giappone, così come è stato fatto nella sua partnership con Legendary nell’iconico reboot dei mostri di Godzilla. La storia del detective Pikachu è incentrata sul rapimento del padre del personaggio di Smith. Si allea con Pikachu per aiutarlo a trovarlo. Newton è un “giornalista sfacciato che li aiuta nella loro ricerca”. il fenomeno animato dei Pokemon ha conquistato intere generazioni, quindi anche questo progetto potrebbe avere un ottimo riscontro di pubblico.

