I ruoli più imbarazzanti delle grandi star ad inizio carriera

La maggior parte delle star di Hollywood non ha raggiunto il successo da un giorno all’altro. Come accade nei vari settori professionali, anche al cinema l’ultimo arrivato spesso deve accettare i compiti più umili per fare gavetta e costruire il proprio avvenire. Così anche molte celebrità del grande e piccolo schermo che oggi guadagnano milioni di dollari, hanno cominciato interpretando una serie di ruoli imbarazzanti per raggiungere poi la vetta e, in alcuni casi, addirittura il Premio Oscar. Da qualche parte si deve pur iniziare.

Sylvester Stallone – Italian Stallion – Porno Proibito

Prima di vestire i panni del mitico Rocky o del coraggioso Rambo, Sylvester Stallone è stato Stud, un personaggio nel film softcore del 1970 intitolato Italian Stallion – Porno Proibito diretto da Morton Lewis. Un film che è passato inosservato fino a quando Stallone ha raggiunto il successo con il primo Rocky nel 1976. L’attore aveva solo 23 anni e ha ricevuto un compenso di appena 200 dollari per il suo ruolo.

Jennifer Aniston – Il mio amico Mac

Film del 1988, Il Mio amico Mac racconta la storia dell’amicizia tra un bambino ed un alieno. Molti lo hanno considerato un remake low budget di E.T: l’extra-terrestre, utile per uno dei product placement più spudorati della storia. Per esempio c’è una sequenza di danza estremamente lunga che si svolge all’interno di un McDonald, e prima di quella scena, un gruppo di persone appaiono talmente felici di essere vicino ad un McDonald che iniziano a ballare per quel motivo. Comunque quello che ci interessa è che uno di quei ballerini è Jennifer Aniston al suo debutto sul grande schermo.

Jared Leto – Camp Wilder

Camp Wilder è una sitcom degli anni ’90 targata ABC e nel cast c’era un giovanissimo Jared Leto. Questa serie raccontava le vicende di un gruppo di adolescenti che si ritrovano a casa della sorella maggiore. Nel cast anche Hilary Swank, il che significa che questa sitcom ha potuto contare su ben due premi Oscar.

Leonardo DiCaprio – Critters 3

Dopo un ruolo nella rivisitazione del telefilm degli anni ’80 Lassie chiamato, The New Lassie, edopo aver interpretato Luke, il nuovo membro de I Genitori in blue jeans, DiCaprio ha ottenuto il suo primo ruolo cinematografico, recitando nel film horror Critters 3 diretto da Kristine Peterson. Annie, il fratellino Johnny e il papà sono in gita in camper quando fanno la conoscenza di Josh (Di Caprio) e del suo odioso patrigno. Entrano anche in contatto con un cacciatore di Critters che consegna loro un segnale d’allarme in caso di bisogno. L’avventura inizia quando i Critters si intrufolano nel camper e quindi nella casa in cui vivono Annie e la sua famiglia.

Amy Adams – Cruel Intentions 2

Amy Adams è stata nominata per più di un Academy Awards in questi ultimi anni. Ma circa cinque anni prima della sua prima nomination per Junebug, l’attrice ha ottenuto il suo primo ruolo importante in Cruel Intensions 2 del 2000, un sequel del teen movie con Sarah Michelle Gellar. In realtà non è nemmeno un sequel, ma si tratta di un prequel. Sebastian e Kathryn sono fratellastri e hanno sempre condotto una vita agiata. Ricchi, viziati, iscritti a una delle scuole più esclusive di New York, hanno solo un problema: la noia. Decidono così di mettere a frutto la loro astuzia per manipolare chi li circonda.

Jennifer Lawrence – The Bill Engvall Show

Jennifer Lawrence, la star di Hunger Games e Premio Oscar per Il Lato Positivo, ha avuto la sua esperienza in tv ma non per molto. Dal 2007 al 2009 ha interpretato la figlia adolescente nella sitcom TBS The Bill Engvall Show.

Emilia Clarke – Triassic Attack: Il ritorno dei Dinosauri

L’ attrice britannica star della serie tv Il Trono di Spade non riesce a liberarsi delle bestie a forma di lucertola temperamentali. Infatti prima di avere a che fare con i draghi di Game of Thrones, è stata incantata accidentalmente da ossa di dinosauro nel film del 2010 Triassic Attack, lontano anni luce dalla qualità di Jurassic Park. Alcuni fossili in un museo prendono vita e tentano di uccidere tutti, anche la futura Khaleesi.

Sandra Bullock – Bionic Showdown

La fidanzatina d’America ha ottenuto il suo secondo ruolo in assoluto in un film per la tv del 1989 intitolato Bionic Showdown: L’uomo da sei milioni di dollari e La donna bionica. Un remake della serie anni ’70 sui cyborg Lee Majors e Lindsay Wagner, ma il film è stato un tentativo fallito di lanciare una nuova serie più giovane con una donna bionica giovane di nome Kate Mason interpretata dalla Bullock.

