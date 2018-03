Red Sparrow, l’arte della manipolazione nella nuova featurette

Manca poco all’uscita nelle sale italiane di Red Sparrow, il nuovo thriller di spionaggio interpretato da Jennifer Lawrence. Oggi è arrivata online una nuova featurette che ci porta dietro le quinte del film e svela il collegamento con la vita reale della storia. Puoi vederla nel player qui sopra. Jennifer Lawrence interpreta un’ex ballerina che si ritrova costretta ad entrare nel pericoloso mondo dello spionaggio. Seguono molti particolari pesanti e situazioni intense. La prima ballerina Dominika Egorova affronta un futuro cupo e incerto dopo aver subito un infortunio che termina bruscamente la sua carriera. Presto si rivolge alla Sparrow School, un servizio segreto segreto che forma giovani eccezionali per usare le loro menti e corpi come armi. Egorova emerge come la più pericolosa dopo aver completato il processo di addestramento sadico. Mentre affronta le sue nuove abilità, Dominika incontra un agente della CIA che cerca di convincerla che è l’unica persona di cui possa fidarsi.

Dal libro al film Red Sparrow

Jason Matthews, che ha scritto il romanzo su cui è basato il film, è stato lui stesso un agente della CIA, quindi il film potrebbe avere una marcia in più. Matthews non ha scritto l’adattamento della sceneggiatura, ma l’incarico è stato affidato a Justin Haythe, scrittore di A Cure for Wellness. Nella featurette si spiegano le “tecniche autentiche della guerra fredda”. Red Sparrow ritrova nel cast anche Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker e Jeremy Irons.

