Red Sparrow censurato per eccesso di violenza e sesso

Ormai manca poso all’uscita di Red Sparrow nelle sale. Il thriller di spionaggio è stato censurato per la sua rappresentazione della violenza con scene di tortura, un contenuto sessuale troppo esplicito, un linguaggio diretto e una nudità grafica.

Red Sparrow è interpretato da Jennifer Lawrence nel ruolo della femme fatale Dominika Egorova, l’agente addestrato nel programma di spionaggio russo Sparrow School. Non sorprende che un film ambientato nel mondo di spionaggio pieno di cospirazioni sia pieno di sesso e violenza, specialmente dopo aver visto l’ultimo spot televisivo “You Will Be Trained”, pubblicato dalla 20th Century Fox che ha mostrato tutti i modi seducenti in cui uno Sparrow viene addestrato per raggiungere il suo obiettivo.

Jennifer Lawrence ha dimostrato le sue abilità a sferrare calci letali nella serie di film Hunger Games e X-Men, ma non è estranea a mettere a nudo la sua seducente bellezza nei film con rating R come Il Lato Positivo e Madre! Red Sparrow è basato sul romanzo bestseller omonimo scritto da Jason Matthews. È diretto da Francis Lawrence (The Hunger Games) con la sceneggiatura scritta da Justin Haythe (Revolutionary Road). Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker e Jeremy Irons completano il cast.

Red Sparrow esce nei cinema il 2 marzo 2018.

