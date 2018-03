Ready Player One, il trailer del film di Steven Spielberg

Arriverà nelle sale italiane a Marzo 2018 il film Ready Player One, diretto da Steven Spielberg e interpretato da Tye Sheridan, Simon Pegg, Mark Rylance, Olivia Cooke e Ben Mendelsohn. Il film è ambientato nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos. Ma le persone hanno trovato la salvezza nell’OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance).

A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un Easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.

Spielberg ha diretto il film da una sceneggiatura di Zak Penn ed Ernest Cline.

