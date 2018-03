Rampage, The Rock: “Non corro come Tom Cruise!”

Dwayne Johnson e Tom Cruise sono due delle più grandi star del cinema d’azione. Tuttavia è molto importante per The Rock che la sua azione non sia confusa con quella di Cruise. Quest’ultimo corre molto nei suoi film ed è probabilmente il motivo per cui in una giornata trascorsa insieme sul set di Rampage con mostri giganti uno dei produttori ha paragonato i due attori. Hanno stili di esecuzione completamente diversi e non bisogna dimenticarlo, secondo Johnson:

“L’altro giorno mentre giravamo una scena di corsa uno dei produttori mi ha detto ‘Rock corri come Tom Cruise nei suoi film’. Ho detto ‘Fermate la musica’. No. Tom Cruise corre come le sei in punto. Dritto e con le braccia strette al petto, come un attaccante che va verso la meta. La mia è corsa di un difensore. Chino in avanti, falcata lunga, braccia aperte, muscoli pompati. Lo sguardo fisso sul bersaglio che per i miei antenati guerrieri coinciderebbe con la tua testa. Questo tipo di corsa è chiamato ‘fammi andare via da qui perché c’è un bestione di 50 tonnellate geneticamente modificato che sta tentando di mangiami e tutto quello che voglio è andare a casa a bere tequila e mangiare waffles.'”

Come un ex giocatore di football universitario, Dwayne Johnson sa la differenza degli stili correnti. Il motivo per cui ha la sua corsa è diversa, visto il suo gioco in difesa nel team del campionato del 1991 presso l’Università di Miami. L’adattamento cinematografico del classico videogioco arcade Rampage vedrà Dwayne Johnson vedersela con tre mostri enormi di Godzilla.

