Quentin Tarantino rischia di veder cancellato il suo nuovo film

Tutti sappiamo che Quentin Tarantino sta lavorando al suo nuovo film, il nono per la precisione, ancora senza titolo, prodotto dalla nuova casa di produzione con cui il regista, dopo il divorzio dalla Weinstein, sta collaborando, la Sony Pictures. Ora secondo scottanti rumors questa nuova produzione potrebbe rischiare di venire cancellata proprio a causa di un marcia indietro della Sony.

In queste ultime settimane il regista purtroppo è stato protagonista di ulteriori polemiche, dopo che Uma Thurman (che non era ancora intervenuta sul caso Weinstein) durante una intervista ha raccontato e ha accusato il cineasta di aver messo a rischio la sua vita sul set di Kill Bill.

La Thurman spiega che nella mitica scena in cui guida la decappottabile per uccidere Bill, le è stato chiesto di mettersi al volante, nonostante quell’auto fosse un catorcio: “Devi andare a 60 chilometri all’ora o i capelli non voleranno come si deve e dovrai ripetere la scena” le avrebbe intimato Tarantino “Ma quella macchina era una cassa da morto. Il sedile non era fissato bene e la strada era dissestata e tutta curve”. L’attrice ebbe un incidente e riportò parecchie lesioni.

Altro motivo, pare invece abbia a che fare con il budget del progetto, la richiesta di Tarantino è una cifra esorbitante circa 200 milioni di dollari, tanto che sarebbe il film più costoso mai diretto dal regista. La Sony fatti due conti sa che la pellicola per avere un guadagno deve raggiungere incassi per 400 milioni e fino ad oggi l’unica pellicola di Quentin Tarantino che l’ha raggiunta è Django Unchained. Quindi il gioco vale la candela ?

Ricordiamo che per questo nuovo film che racconta la storia di Charles Manson è già stato scritturato Leonardo DiCaprio.

