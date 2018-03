Oscar 2018: tutti i vincitori

Oscar 2018: tutti i vincitori

Nell’anno dei movimenti MeToo e Time’s Up, gli Oscar hanno scelto di premiare una storia d’amore. La Forma dell’Acqua, la favola di Guillermo del Toro che celebra la diversità, ha vinto quattro statuette, incluse quelle al miglior film, al miglior regista e alla miglior colonna sonora. Il 53enne cineasta messicano è salito, emozionato, sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles e ha fatto un discorso che è un inno all’accettazione dell’altro: “Io sono un immigrato, come molti di voi qui. Credo che la cosa migliore dell’arte sia la capacità di cancellare le linee nella sabbia quando il mondo cerca di renderle più profonde”. Piuttosto prevedibili le altre vittorie: Frances McDormand si porta a casa la sua seconda statuetta come miglior attrice protagonista (la prima l’aveva vinta per Fargo) per Tre manifesti a Ebbing, Missouri, mentre il Winston Churchill di Gary Oldman è valso all’interprete inglese il suo primo Oscar come miglior protagonista. Nelle categorie dei migliori attori non protagonisti hanno vinto Sam Rockwell per Tre manifesti a Ebbing e la strepitosa Allison Janney di I, Tonya (in Italia arriva il 22 marzo). Chiamami col tuo nome ha vinto per la miglior sceneggiatura non originale (James Ivory è il vincitore più anziano di sempre), mentre Scappa – Get Out ha ottenuto l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Ecco di seguito l’elenco completo dei vincitori.

Miglior film

Chiamami col tuo nome

L’ora più buia

Dunkirk

Get Out – Scappa

Lady Bird

Il filo nascosto

The Post

La forma dell’acqua – The Shape of Water

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior regia

Christopher Nolan, Dunkirk

Jordan Peele, Get Out – Scappa

Greta Gerwig, Lady Bird

Paul Thomas Anderson, Il filo nascosto

Guillermo del Toro, The Shape of Water – La forma dell’acqua

Miglior attrice protagonista

Sally Hawkins, La forma dell’acqua – The Shape of Water

Frances McDormand, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Margot Robbie, I, Tonya

Saoirse Ronan, Lady Bird

Meryl Streep, The Post

Miglior attrice non protagonista

Mary J. Blige, Mudbound

Allison Janney, I, Tonya

Lesley Manville, Il filo nascosto

Laurie Metcalf, Lady Bird

Octavia Spencer, La forma dell’acqua – The Shape of Water

Miglior attore protagonista

Timothée Chalamet, Chiamami col tuo nome

Daniel Day-Lewis, Il filo nascosto

Daniel Kaluuya, Get Out – Scappa

Gary Oldman, L’ora più buia

Daniel Washington, Roman J. Israel , Esq.

Miglior attore non protagonista

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Richard Jenkins, La forma dell’acqua – The Shape of Water

Christopher Plummer, Tutti i soldi del mondo

Sam Rockwell, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior film straniero

A Fantastic Woman (Cile)

L’insulto (Libano)

Loveless (Russia)

On Body and Soul (Ungheria)

The Square (Svezia)

Miglior film d’animazione

Baby Boss

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

Miglior corto d’animazione

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Miglior sceneggiatura originale

The Big Sick

Get Out – Scappa

Lady Bird

La forma dell’acqua – The Shape of Water

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior sceneggiatura non originale

Chiamami col tuo nome

The Disaster Artist

Logan

Molly’s Game

Mudbound

Miglior colonna sonora originale

Dunkirk

Il filo nascosto

La forma dell’acqua – The Shape of Water

Star Wars: Gli ultimi Jedi

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior canzone originale

Mighty River, Mudbound

Mystery of Love, Chiamami col tuo nome

Remember me, Coco

Stand up for something, Marshall

This is me, The Greatest Showman

Miglior montaggio

Bady Driver

Dunkirk

I, Tonya

La forma dell’acqua -The Shape of Water

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior fotografia

Blade Runner 2049

L’ora più buia

Dunkirk

Mudbound

La forma dell’acqua – The Shape of Water

Miglior scenografia

La Bella e la Bestia

Darkest hour

Blade Runner 2049

Dunkirk

La forma dell’acqua – The Shape of Water

Miglior costumi

La Bella e la Bestia

L’ora più buia

Il filo nascosto

La forma dell’acqua – The Shape of Water

Victoria e Abdul

Miglior effetti speciali

Blade Runner 2049

Guardiani della Galassia 2

Kong: Skull Island

Star Wars: Gli ultimi Jedi

The War: Il pianeta delle scimmie

Miglior trucco

L’ora più buia

Victoria e Abdul

Wonder

Miglior effetti sonori

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

La forma dell’acqua – The Shape of Water

Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Miglior documentario

Abacus

Faces Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

Commenta

Commenti