Oscar 2018, meravigliosi abiti colorati sfilano sul red carpet

Oscar 2018, meravigliosi abiti colorati sfilano sul red carpet

Dopo aver visto sfilare sui red carpet abiti tutti neri (Golden Globe 201, e ai Bafta ) si è ritornati alla freschezza dei colori in questa cerimonia degli Oscar 2018

Il colore esplode nei look delle star alla 90esima edizione degli Academy Awards dal Dolby Theatre di Los Angeles. Si va dai colori pastello, a quelli sgargianti come il rosso, fucsia, giallo passando per il sempre bellissimo bianco. Il movimento Time’s Up, insieme a MeToo, entra in scena negli outfit attraverso una spilla o su alcune clutch.

Vestiti, gioielli e accessori sono scelti con attenzione, come anche makeup, pettinature e manicure, ed eccole le star in posa a tre quarti per apparire slanciati davanti ai flash con sorrisi smaglianti.

Ed ora eccovi i look agli Oscar 2018

Commenta

Commenti