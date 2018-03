Tom Hardy, nuova foto come Venom dietro le quinte

Mentre procede la produzione del prossimo film Venom, della Sony Pictures, la star Tom Hardy ha apparentemente completato la sua parte secondo un nuovo post su Instagram che potete vedere qui sotto. Accanto a lui nel cast ci saranno Michelle Williams (The Greatest Showman), Riz Ahmed (Rogue One: A Star Wars Story), Jenny Slate (Zootopia) e Woody Harrelson (Hunger Games, True Detective).

Venom non sarà uno spin-off dell’attuale Marvel Cinematic Universe, in cui Spider-Man è interpretato da Tom Holland. Avi Arad e Matt Tolmach stanno producendo il film insieme ad Amy Pascal, con Palak Patel e Eric Fineman che supervisionano per la Columbia Pictures. Diretto da Ruben Fleischer (Zombieland, Gangster Squad) e scritto da Scott Rosenberg (Pain & Gain, Jumanji) e Jeff Pinkner (The Amazing Spider-Man 2), il film di Venom dovrebbe uscire il 5 ottobre 2018.

Apparsa per la prima volta nella serie di fumetti come un costume alieno indossato da Spider-Man in The Amazing Spider-Man # 252 della Marvel nel 1984, diversi anni prima la creatura chiamata Venom ha lasciato Peter Parker per fondersi con il fotografo Eddie Brock, formando l’inquietante antieroe. Da allora il personaggio è apparso in una varietà di forme diverse e legato a diversi ospiti. Nell’Universo Marvel “Ultimate” la tuta ha un’origine più terrestre, creata da Parker e dai genitori scienziati di Brock nel tentativo di curare il cancro. Siamo molto curiosi di vedere l’attore nei panni di questo personaggio dark e irrequieto, molto in linea con la sua personalità e il suo aspetto fisico.

