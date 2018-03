Nuova foto dal set e tutti i character poster di Avengers: Infinity War

Sono tanti gli eroi presenti in questa nuova pellicola dell’Universo Marvel, oggi vi presentiamo tutti i character poster dei protagonisti ed una nuova immagine direttamente dal set di Avengers: Infinity War

Secondo ultime indiscrezioni la durata totale del cinecomic sarà la più lunga di sempre, infatti, dovrebbe essere di ben 2 ore e 36 minuti!

Avengers: Infinity War è diretto da fratelli Anthony e Joe Russo, su una sceneggiatura di Christopher Marcus e Stephen McFeely.

Immagine dal set:

“Mentre gli Avengers e i loro alleati continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere affrontate da un singolo eroe, un nuovo pericolo emerge dalle ombre cosmiche: Thanos, un famigerato despota intergalattico il cui scopo è quello di recuperare le sei Gemme dell’Infinito, artefatti d’inimmaginabile potere, ed usarle per imporre la sua contorta volontà a tutto il creato. Tutti gli Avengers hanno lottato per giungere a questo momento. Il destino della Terra e dell’esistenza stessa non è mai stato più incerto.”

Ecco lo sfarzoso cast : Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Paul Rudd, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Pom Klementieff, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Peter Dinklage, Josh Brolin, e tanti tanti altri….

La pellicola arriverà nelle sale italiane il 25 aprile 2018, mentre il suo sequel (ancora senza titolo) che chiuderà la trilogia lo vedremo a maggio 2019.

Character Poster

