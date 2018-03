Nicole Kidman compie 50 anni: 8 motivi per cui è una star senza tempo

Nicole Kidman è una star senza tempo, che ricorda le icone classiche dell’età d’oro di Hollywood e oggi compie 50 anni in perfetta forma e sempre bellissima. La bella e premiata attrice australiana ha affascinato il pubblico per oltre venti anni, impressionando con le sue performance in vari generi di film: drammi, commedie e musical, ma che cosa la rende così speciale? Come molte altre grandi star, forse il suo segreto è una combinazione di alcuni ingredienti. Vediamo insieme otto motivi per amarla.

1) Eleganza: Hollywood una volta piena di eleganti celebrità come Grace Kelly, Elizabeth Taylor e Audrey Hepburn, ma oggi questa generazione di intrattenitori lucidi e classici è quasi scomparsa. L’eleganza naturale, la grazia e lo stile sofisticato di Nicole Kidman la distingue dalla folla ed evoca un glamour della star di vecchio stampo con un fascino etereo e nostalgico.

2) Talento: Molto di più di un bel viso. La Kidman è un’attrice di talento che prende la sua carriera seriamente. Non solo impressiona sul grande schermo con performance potenti e convincenti, ma ha vinto numerosi premi, tra cui un Oscar per la sua rappresentazione dell’autrice Virginia Woolf nel dramma del 2002 The Hours.

3) Versatilità: Nicole Kidman è una delle poche attrici che possono eseguire con successo ruoli da commedia, ruoli drammatici, thriller, fantastici e persino musical. Vedendola trasformata in una vasta gamma di personaggi diversi dalla ballerina/prostituta Satine in Moulin Rouge! alla profondamente tormentata Grace Stewart in The Others, il pubblico si è sempre meravigliato della sua estrema versatilità.

4) Bellezza classica: non c’è carenza di belle attrici a Hollywood, ma con la sua pelle perfetta, le caratteristiche femminili, la figura del cigno e il rifiuto di modificare drasticamente il suo aspetto basato su fads, Kidman ha una bellezza classica che continuerà a risonare con le future generazioni di film seguaci.

5) Coinvolgimento in progetti di alta qualità: Nicole Kidman sceglie in genere i film che sono considerati di alta qualità, come l’acclamata avventura del 2007 La Bussola d’Oro o il thriller misterioso e sensuale Eyes Wide Shut del leggendario regista Stanley Kubrick. La sua abitudine di scegliere progetti con merito artistico significa che i suoi film sono più probabili a resistere al passare del tempo.

6) Una intrigante vita personale: a volte gli attori sono ricordati tanto per la loro affascinante vita personale, quanto per il loro lavoro. Il matrimonio di dieci anni con Tom Cruise ha generato molta pubblicità, soprattutto quando si è concluso inaspettatamente. Ha anche avuto fidanzati di alto rango, tra cui Lenny Kravitz, Jude Law, prima di sposarsi con Keith Urban nel 2006. Non si è mai fatta beccare come altre colleghe in video porno amatoriale su internet o altre pose dedite al gossip.

7) Una icona di moda: Oltre ad avere vestiti glamour e un senso straordinario di stile, Nicole Kidman è acclamata anche come una icona di stile per la sua intensa attività sui red carpet di tutto il mondo. Anche i suoi look più audaci sono sempre nel regno del buon gusto, come ogni vera icona della moda, l’attrice è brava ad esprimersi attraverso il proprio stile personale. Il suo guardaroba è un chiaro riflesso della sua personalità.

8) Individualità: Nicole Kidman ha sempre irradiato un forte senso di indipendenza sullo schermo, che è evidente anche da molte delle decisioni che ha fatto nella sua carriera. Con la sua potente combinazione di forza, intelligenza e carisma, l’individualità della Kidman è una grande parte del suo appeal.

