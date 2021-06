Peter Rabbit 2 Un birbante in fuga ecco una clip italiana del sequel in arrivo al cinema

L’ amabile canaglia è tornata. Bea, Thomas e i conigli sono ora una famiglia ma Peter, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. La vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in città lo catapulterà in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso verrà messo alla prova. Dovrà scegliere che tipo di coniglio vorrà diventare da grande.

Il sequel del film di animazione del 2018 Peter Rabbit 2 un birbante in fuga arriva nei cinema italiani dal 1 luglio, guarda la clip italiana.

Will Gluck ha diretto la pellicola ed il cast James Corden, Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Rose Byrne e Daisy Ridley