Nuovo capitolo della saga The Conjuring – Per ordine del diavolo, trailer italiano

In questo nuovo capitolo della saga The Conjuring – Per ordine del diavolo, Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano a recitare nei panni di Lorraine e Ed Warren, sotto la direzione di Michael Chaves (“La Llorona – le lacrime del male“). Ecco il trailer italiano della pellicola in arrivo nei cinema dal 3 giugno.

Fanno parte del cast del film anche Ruairi O’Connor (“The Spanish Princess” ), Sarah Catherine Hook (“Monsterland” ) e Julian Hilliard (“Penny Dreadful: City of Angels” e “Hill House”).

Trama: il film narra un’agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l’anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo è il settimo film dell’universo di “The Conjuring”, il più grande franchise horror della storia, che ha incassato più di 1,8 miliardi di dollari in tutto il mondo. Ne fanno parte i primi due capitoli di The Conjuring – L’Evocazione e The Conjuring – Il caso Enfield, nonché “Annabelle” e “Annabelle 2: Creation“, “The Nun – la Vocazione del Male” e “Annabelle 3“.