A febbraio arriva Uncharted basato sull’omonimo famoso videogioco, trailer italiano

Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted diretto da Ruben Fleischer presenta al pubblico il primo trailer ufficiale italiano.

Trama: racconta le avventure del cacciatore di tesori Nathan Drake, interpretato da Tom Holland, discendente del celebre Sir Francis Drake. Mentre è alla ricerca del fratello maggiore Sam, il giovane incappa nella conoscenza di Victor Sullivan (Mark Wahlberg), noto come Sully, con cui Drake stringerà amicizia e che diventerà il suo mentore. Il giovane è convinto che il fratello non sia scomparso, ma sia disperso in un posto remoto non segnato su alcuna mappa terrestre. Sarà Sully a indicargli dove potrebbe essere Sam, ovvero su un’isola deserta, dove si dice sia custodito il mitico tesoro di Ferdinando Magellano, andato perduto 500 anni fa e divenuta la fortuna più cercata del mondo. Convinti che se troveranno l’oro, troveranno anche Sam, i due si mettono in viaggio, ma non sono gli unici a cercare il leggendario tesoro. Anche Moncada (Antonio Banderas) è sulle sue tracce, convinto di essere un erede di Magellano e quindi che le ricchezze spettino a lui di diritto. Nate e Sully dovranno viaggiare lontano e lavorare d’ingegno, ma soprattutto collaborare per risolvere questo mistero perso nel tempo e trovare il tesoro, che ha un valore di 5 miliardi di dollari, e anche Sam, si spera…