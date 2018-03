Nelle pieghe del Tempo, la regista e il cast parlano del film in streaming

In occasione della Giornata internazionale della donna, Ava DuVernay, la regista del film Nelle pieghe del tempo (al cinema il 29 marzo) e le protagoniste Oprah Winfrey, Storm Reid e Gugu Mbatha-Raw, sono state ospiti nella sede Google di New York per un live streaming moderato da Eileen Naughton (Vice President of Culture and People Operations di Google).

L’incontro, della durata di 30 minuti, è iniziato intorno alle 17:45 italiane e potete vederlo nel player qui sopra. La regista candidata agli Oscar® Ava DuVernay dirige questa nuova fantastica avventura Disney live action scritta dal premio Oscar® Jennifer Lee e ispirata all’omonimo romanzo di Madeleine L’Engle. Il film Disney Nelle Pieghe del Tempo, le cui riprese si sono svolte in concomitanza con il 55° anniversario dalla prima pubblicazione del romanzo, segue le vicende di Meg Murry, una classica studentessa delle medie con problemi di autostima che cerca disperatamente di integrarsi. Nel film il pubblico riconoscerà l’attrice due volte candidata all’Academy Award® Oprah Winfrey, l’attrice premio Oscar® Reese Witherspoon e l’attrice nominata agli Emmy® Mindy Kaling, insieme con l’attore candidato agli Emmy Chris Pine, Gugu Mbatha-Raw, Michael Peña, Levi Miller, Deric McCabe, André Holland, l’attore premiato con due Emmy Award Zach Galifianakis e, per la prima volta in un ruolo da protagonista, Storm Reid. L’acclamato cast è arricchito inoltre da Bellamy Young, Rowan Blanchard e Will McCormack.

