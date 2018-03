Nel nuovo teaser di The Handmaid’s Tale 2 Offred emerge ancora più ribelle

La seconda stagione dell’acclamato dramma trasmesso sul canale Hulu riprende dopo un cliffhanger rivoluzionario.

“Seriously, what the actual fuck?” È così che Offred (Elisabeth Moss) chiude il trailer dell’attesissimo The Handmaid’s Tale 2.

Offred, che emergerà con uno spirito ancora più ribelle nella seconda stagione, pronuncia questa frase provocatoria dopo aver ripetuto con disprezzo le regole cui è stata a lungo costretta a obbedire: “Indossa il vestito rosso, indossa le ali, chiudi la bocca, sii una buona ragazza, arrotola la gonna e allarga le gambe Sì, signora, che il Signore apra“.



Questa stagione sarà incentrata anche dalla gravidanza di Offred e dalla sua lotta in corso per liberare il suo futuro bambino dagli orrori misogini e distopici di Gilead. Offred e tutti i personaggi combatteranno – o soccomberanno – l’oscura verità che “Gilead è dentro di te”, come dice la zia Lydia.

La seconda stagione, che ha ormai superato il contenuto del romanzo di Margaret Atwood su cui si basa lo spettacolo, è pronta per essere ancora più attuale e culturalmente rilevante, uscendo nell’era di #MeToo.

Il 25 Aprile arriva la seconda stagione sul canale Hulu, nella prima serata verranno trasmessi due episodi insieme, gli altri 11 tutti i mercoledì sera.

