Il Trono di Spade, una mostra della serie tv in tour per il mondo

Mentre tutti aspettano di vedere la settima stagione de Il Trono di Spade in arrivo su Sky a metà Luglio, è stata annunciata una mostra dedicata all’amata serie tv fantasy che porterà gli appassionati al centro dei Sette Regni per uno sguardo profondo e personale degli autentici oggetti di scena, i costumi e le scenografie. In collaborazione con HBO Global Licensing, il fornitore di eventi mondiali GES sta progettando e costruendo la nuova esperienza interattiva di 10.000 metri quadrati per una mostra che andrà in tour per tutto il mondo partendo dalla dall’ Europa nel 2017 con la prima location che sarà confermata a breve.

Dotati di un mix unico di ambienti immersivi, interattivi e contenuti multimediali, i visitatori sperimenteranno le terre mitiche di Westeros ed Essos e rivivranno le prove e le tribolazioni dei nobili e dei popoli della serie tv che lottano per la sopravvivenza all’ombra del Trono di Spade. In attesa del lancio della mostra a fine anno, il team creativo di GES collaborerà strettamente con la HBO per creare ambienti diversi da Westeros e Essos e per progettare una mostra come un vero spettacolo. Incrociando i Sette Regni da King’s Landing alla terra Oltre il Muro e attraverso il Mar Narrow, “Game of Thrones: The Exhibition Touring” permetterà agli appassionati di tutto il mondo di sperimentare l’artigianato e l’arte della produzione di Game of Thrones nei pressi del più grande pubblico fino ad oggi.

I visitatori della mostra vedranno costumi, oggetti di scena, armi e armature ed esploreranno varie aree espositive a tema dinamico come:

– I paesaggi invernali del Nord, il sentiero alberato King’s Road, e le regali ambientazioni di King’s Landing.

– La città conquistata di Meereen con le sue guarnigioni di guerrieri incalcolabili e i fedeli di House Targaryen.

– La misteriosa Casa in Bianco e Nero, la casa Night’s Watch: Castle Black; e le terre congelate al di là del muro.

– La Iron Throne Room, dove i visitatori potranno guardare la sede del potere di Westeros in tutta la sua gloria.

“Il Trono di Spade è diventato veramente un fenomeno mondiale, con i fan che avidamente lo guardano in tutti gli angoli del globo“, ha dichiarato Jeff Peters, Direttore Global Licensing, HBO. “Sulla base del lavoro stellare che la GES ha fatto con i precedenti partner di intrattenimento, pensiamo che questa mostra sarà qualcosa che gli appassionati ameranno, a prescindere da quale parte del mondo chiamino casa e siamo entusiasti di dare loro l’opportunità di visitare e festeggiare l’incredibile artigianalità del team di produzione di Game of Thrones”.

Ulteriori dettagli su questa mostra interessante e sulle sue future fermate saranno rilasciate nei prossimi mesi.

