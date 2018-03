Mom and Dad, Nicolas Cage padre assassino nel trailer

Nicolas Cage come non lo avete mai visto nel trailer ricco di tensione di Mom and Dad. La black comedy horror ritrova Cage e Selma Blair nei panni di una coppia di genitori suburbani che improvvisamente sono colti da un inarrestabile impulso ad uccidere i loro figli. Questo sentimento è probabilmente avvenuto a molti genitori simili, ma Cage e Blair decidono di agire in base ai loro impulsi, con risultati potenzialmente sanguinosi.

Se sei il tipo di fan di Nicolas Cage a cui piace vedere l’attore spingersi oltre i limiti del possibile, Mom and Dad potrebbe essere il film che fa per te! Brian Taylor, che ha co-diretto Crank con Mark Neveldine, elabora questa commedia nera di alto profilo che pone i bambini contro gli adulti nei modi più violenti che si possano immaginare. Un’ondata di isteria di massa ha trasformato i genitori in assassini seriali, quindi potete immaginare quello che succede. I creatori di questo film stanno chiaramente contando sul fattore Cage. Secondo la sinossi ufficiale un adolescente e il suo fratellino devono sopravvivere a 24 ore selvagge, durante le quali un’isteria di massa di origini sconosciute fa sì che i genitori si comportino violentemente con i propri figli.

Mom and Dad assomiglia un po’ a Cooties, con i ruoli invertiti. In quella black comedy un gruppo di insegnanti si trovava a cercare di respingere un’orda di bambini assetati di sangue. Qui sono gli adulti che se la prendono con i bambini. Cooties ha spiegato il suo caos attribuendolo ad un virus simile a quello degli zombie. In un’intervista per la premiere al TIFF del film, Cage ha espresso grande apprezzamento per il film, definendolo “punk rock” e sostenendo che è stato il ​​suo film preferito negli ultimi 10 anni di carriera.

Commenta

Commenti