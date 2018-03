Mission: Impossible 6, incidente sul set per Tom Cruise

A quanto pare Tom Cruise potrebbe avere subito un infortunio mentre stava eseguendo una sequenza d’azione per il film Mission: Impossible 6. Il video durante le riprese effettuate sul set di Londra ottenuto da TMZ mostra l’attore intento a saltare da un edificio ad un altro fino ad una breve caduta. Cruise pare aver colpito il palazzo duramente e subito dopo si è mostrato zoppicante, allontanandosi a piedi dalla scena.

L’unica cosa certa è che non si conosce la gravità dell’ infortunio. L’attore arrivato alla bellezza di 55 anni è noto per le sue incredibili acrobazie e il rifiuto delle controfigure. Il suo piano sequenza durante il film Mission: Impossible – Rogue Nation è servito anche come ottimo strumento di marketing per promuovere il film. La scena di apertura che vede Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt appeso ad un Airbus 400 come se fosse un taxi lo vede piombare su una pista e prendere il largo.

Il regista Christopher McQuarrie tornerà a far parte di questo franchising per il sesto film, che dovrebbe uscire nelle sale il 27 luglio 2018 in tutto il mondo. Le altre stelle del firmamento di Hollywood che affiancheranno Tom Cruise sono Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Angela Bassett e Alec Baldwin.

Commenta

Commenti