Michael Fassbender entra nel cast del film Kung Fury

Michael Fassbender entra nel cast del film Kung Fury

Michael Fassbender sarà il protagonista di Kung Fury, il lungometraggio sequel del cortometraggio cult di David Sandberg.

THR riporta che Fassbender è stato scelto per far parte del cast del film insieme a David Hasselhoff, che è apparso nell’originale Kung Fury, non si sa ancora su chi impersonerà Fassbender. Sarà diretto da Sandberg, che reciterà (tornerà nel ruolo di protagonista) e produrrà il sequel sotto lo striscione dei suoi Laser Unicorn.

Sandberg ha scritto e diretto il cortometraggio originale del 2015, una pellicola che rende omaggio alle arti marziali degli anni ’80 e ai film d’azione polizieschi. Kung Fury ha battuto tutti i record su Kickstarter e ha guadagnato un grande seguito, accumulando oltre 40 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Il sequel inizierà le riprese questa estate negli Stati Uniti e in Europa.

La storia originale di Kung Fury è ambientata nel 1985 a Miami e segue il più grande ufficiale di polizia di tutti i tempi, detective della polizia di Miami ed esperto di arti marziali. Viaggia indietro nel tempo, dagli anni Ottanta alla Seconda guerra mondiale, per uccidere Adolf Hitler, alias Kung Führer, e vendicare in tal modo la morte del suo miglior amico avvenuta per mano del leader nazista. Un errore nella macchina del tempo lo spedisce però in piena epoca vichinga.

Anche David Katzenberg, Seth Grahame-Smith e Aaron Schmidt produrranno il progetto con la loro KatzSmith Productions, che ha prodotto l‘IT di Stephen King.

Il cortometraggio Kung Fury:

Commenta

Commenti