Luke Cage stagione 2, nel teaser italiano la data di uscita

Luke Cage stagione 2, nel teaser la data di uscita

Torna Luke Cage sulla piattaforma in streaming Netflix, in un breve teaser italiano ci svela la data di uscita della seconda stagione.

Quindi dal 22 giugno 2018, dopo aver riabilitato il proprio nome, sulle strade di Harlem Luke Cage (Mike Colter) è diventato una celebrità con una reputazione inscalfibile come la sua pelle. Ma questa visibilità non ha fatto che aumentare il suo bisogno di proteggere la comunità e di scoprire chi è in grado di salvare e chi no. Con l’ascesa di un altro temibile nemico, Luke è costretto a varcare il confine sottile che separa gli eroi dai cattivi.

La stagione 2 potrà contare su 13 episodi, il primo dei quali sarà diretto da Lucy Liu. Nel cast della serie compariranno Simone Missick, Alfre Woodard, Theo Rossi, Mustafa Shakir, Gabrielle Dennis e Rosario Dawson.

Hodari Coker, Jim Chory and Jeph Loeb saranno i produttori esecutivi.

