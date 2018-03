Thor: Ragnarok, Lou Ferrigno parla di un nuovo Hulk

Mentre il dottor Bruce Banner è un uomo ben noto alla scienza, l’Incredible Hulk è un grande mostro di rabbia verde che non conosce un modo di esprimersi correttamente. Lou Ferrigno, l’attore che ha interpretato l’eroe nella serie televisiva degli anni ’70, The Incredible Hulk, lo sa bene. Così sentendo la notizia che nel prossimo film Thor: Ragnarok Hulk potrebbe essere lasciato sempre fuori dai discorsi, Ferrigno ha condiviso con la stampa il suo pensiero: “Penso che ci dovrebbe essere un piccolo dialogo per lui, ma non quando è in preda alla rabbia perché già abbiamo affrontato questa situazione in passato. In una conversazione normale egli dovrebbe dimostrare la sua sensibilità“.

Ovviamente questo nuovo e più saggio Hulk non sarà un erudito professore di letteratura, in grado di citare Shakespeare con la pronuncia originale. Tuttavia l’Hulk in Thor: Ragnarok è stato descritto come un modello di linguaggio più vicino all’ inglese standard. Quindi lo sentirete parlare in modo più chiaro rispetto agli Avengers. Vedere Hulk partire a combattere con Thor nell’arena del Grandmaster e sentirlo scherzare con un insulto ben formulato sarebbe piuttosto inappropriato.

Il punto di vista di Ferrigno sulla situazione sembra abbastanza comprensibile. Come Bruce Banner impara a controllarsi nei panni di Hulk, ovviamente il suo linguaggio sarà qualcosa che comincia a venire più naturalmente quando diventa grande e verde. Ma se Hulk è molto arrabbiato, con gli sbalzi di umore, allora ha senso che lui si esprima con grugniti e versi incomprensibili molto di più che usare le parole. In Thor: Ragnarok in fondo Hulk è un amico/dipendente del figlio di Odino. Lou Ferrigno, durante il suo colloquio con ComicBook.com, ha anche detto che avrebbe potuto fare qualcosa di speciale nell’universo Marvel. Per ora, però, vedremo che Thor e Hulk si stuzzicheranno nella galassia di Thor: Ragnarok, che è previsto al cinema il prossimo Novembre 2017.

