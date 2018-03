Locandina italiana con la tata più amata di sempre, Il ritorno di Mary Poppins

Locandina italiana con la tata più amata di sempre, Il ritorno di Mary Poppins

L’iconica tata più amata di sempre tornerà sul grande schermo a Natale nel nuovo film Disney Il ritorno di Mary Poppins, ecco la sua locandina italiana.

Diretto da Rob Marshall (Into the Woods, Chicago), il sequel vedrà Emily Blunt (La Ragazza del Treno, Into the Woods) nel ruolo di Mary Poppins, la tata “praticamente perfetta” che con i suoi straordinari poteri magici riesce a trasformare qualsiasi mansione giornaliera in un’indimenticabile e fantastica avventura.

La storia si svolgerà nell’era della Depressione a Londra (il periodo durante il quale sono stati scritti i racconti originali) e segue le vicende di Jane e Michael Banks, ora cresciuti. Nella cameretta al numero 17 di Viale dei Ciliegi dormono i tre figli di Michael (Ben Whishaw), e il posto di governante è occupato dall’anziana Ellen (Julie Walters). Una perdita improvvisa e dolorosa nella vita del nuovo signor Banks però, richiama l’attenzione di una vecchia amica: Mary Poppins, impersonata da Emily Blunt, non è invecchiata di un giorno ed è ancora “praticamente perfetta sotto ogni aspetto”. Con un leggero cambio di stile, dettato dalla moda britannica anni Trenta, la bambinaia plana per la seconda volta nel vialetto alberato e spacchetta l’unico capiente bagaglio in vista della permanenza. Il lampionaio Jack (Lin-Manuel Miranda) degno sostituto del vivacissimo Bert, l’eccentrica cugina Topsy (Meryl Streep), la signora dei palloncini (Angela Lansbury), il direttore della banca in pensione (ritratto dalla star della pellicola originale Dick Van Dyke) e tanti altri stravaganti personaggi le daranno una mano con le lezioni di disciplina: i fratelli Banks impareranno a mandar giù pillole a forza di zucchero, a pronunciare lunghe parole sibilanti, e dar filo da torcere a tutti i banchieri spietati in circolazione (primo fra tutti quello impersonato dal premio Oscar Colin Firth). Ma non solo. Avventure inedite e straodinarie, ispirate ai racconti di P.L. Travers, attendono la fortunata famigliola, adesso che la tata è tornata “qualcosa di strano di certo accadrà”.

Il teaser Italiano

Il sequel di Mary Poppins sarà in sala il 25 dicembre 2018

LOCANDINA ITALIANA

Commenta

Commenti