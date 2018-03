Liam Neeson diventa Cupido per The Late Show (video)

Liam Neeson non minaccia più di dare la caccia alle persone per ucciderle con le sue “abilità molto particolari” che abbiamo avuto modo di apprezzare nei suoi film. A quanto pare infatti ha deciso di far innamorare le sue vittime e, qualora non lo facessero, prenderà dei provvedimenti.

Nella puntata del 9 febbraio di The Late Show con Stephen Colbert, Liam Neeson è apparso in uno sketch nei panni di Cupido, il Dio dell’Amore. Protagonista del provino per questo grande ruolo, l’attore interpreta un Cupido minaccioso, violento, assassino, insomma la sua personale versione della figura romantica al servizio dell’amore. L’eroe action indossa un paio di ali, una fascia rossa ricamata a cuore, e tiene in mano l’onnipresente arco e freccia per la parte, ma le parole che escono dalla sua bocca sono tutt’altro che dolci e romantiche. “Ho intenzione di scoccare questa freccia proprio nel tuo cuore”, dice Neeson. Un uomo fuori dallo schermo suggerisce a Neeson di adottare un approccio più amorevole, ma l’attore non riesce a farlo e determinato continua: “Non importa dove tu vada, o dove ti nascondi, l’amore ti troverà. L’amore è paziente, come un assassino addestrato. Innamorati ora, dannazione! Non farmi usare questo“!

Simpatico ed ironico Liam Neeson dimostra il suo lato più leggero, che raramente si nota nei suoi film thriller e ricchi di azione che lo vedono coinvolto in momenti spesso drammatici e adrenalinici. Infatti al momento lo troviamo al cinema con L’Uomo sul Treno.

