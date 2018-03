Le 10 serie tv più attese del 2018, da X-Files a Mindhunter

L’anno nuovo è iniziato da pochi giorni, ma già da qualche mese si parla delle novità attese sul piccolo schermo per il 2018. Gli appassionati del fenomeno Game of Thrones purtroppo dovranno aspettare il 2019 per la nuova ottava stagione della serie tv targata HBO, ma possono intanto occupare il tempo iniziando una nuova serie tv, o recuperandone altre di cui stanno per arrivare le nuove stagioni a breve. Tra le serie tv più attese del 2018 ci sono titoli completamente nuovi e altri che già conosciamo, dei quali attendiamo con curiosità i nuovi episodi. Vi proponiamo una selezione delle 10 serie tv più attese del nuovo anno televisivo.

X-Files -Stagione 11

L’attesa è finita. Il 29 Gennaio arriverà su Fox la nuova undicesima stagione della serie sci-fi con David Duchovny e Gillian Anderson nei panni degli agenti dell’FBI Fox Mulder e Dana Scully. Dopo il successo dello scorso anno registrato dal revival della serie, i nuovi episodi riportano gli spettatori in quella dimensione di mistero, ricca di fenomeni paranormali e fatti inspiegabili catalogati come “X-Files”. Il finale della decima stagione ci ha lasciati con l’agente Mulder in fin di vita e Scully minacciata da un rapimento alieno, quindi possiamo solo immaginare cosa ci aspetta in questa nuova avventura lunga cinque episodi.

Una Serie di Sfortunati Eventi – Stagione 2

Neil Patrick Harris sta per tornare nei panni del burbero e antipatico Conte Olaf per la seconda stagione della serie tv Netflix ispirata al”omonimo fenomeno letterario per ragazzi. Olaf torna a terrorizzare i suoi poveri nipoti per dieci episodi disponibili dal 30 Marzo 2018 su Netflix. Gli orfani Baudelaire sono sempre minacciati dal loro malvagio tutore che vuole impossessarsi della loro eredità, portando avanti piani macchinosi e subdoli.

Mindhunter – Stagione 2

Mindhunter è la serie tv crime di David Fincher ambientata negli anni ’70, e segue l’agente dell’FBI Holden Ford (basato sulla vita reale di John E. Douglas) e il suo amico Bill Tench mentre girano per l’America intervistando alcuni dei serial killer più depravati dell’epoca, nel tentativo di capire perché gli assassini agiscono in quel modo violento e perverso. La seconda stagione promette di essere all’altezza della prima, poichè i serial killer da analizzare ed interrogare sono ancora molti sulla lista dell’FBI. La forza di questa serie è il perfetto equilibrio tra materiale di repertorio e finzione, che porta sul piccolo schermo un prodotto di alta qualità, nelle mani del regista di capolavori come Seven e Fight Club.

Taboo – Stagione 2

Buone notizie per i fan di Tom Hardy. Il creatore di Taboo, Steven Knight, ha confermato che sta attualmente scrivendo la seconda stagione della fortunata serie BBC e, parlando con la rivista Den Of Geek, ha rivelato che le riprese inizieranno nel 2018. Quindi risulta più che probabile che Taboo 2 arriverà sui nostri schermi entro la fine dell’anno. “Sto cercando di scriverla il più velocemente possibile” ha affermato Knight, quindi ancora non si hanno dettagli sulla trama e le sorprese dei nuovi episodi.

Castle Rock

Castle Rock è basato sulle storie del terrificante scrittore horror Stephen King. La serie farà incontrare personaggi e temi della città fittizia di Castle Rock e analizzerà profondamente l’uomo che si nasconde dietro la maschera di Pennywise, Bill Skarsgård. Tutti hanno notato l’incredibile successo del recente film IT, ispirato alla celebre serie tv degli anni ’90 in cui una figura inquietante vestita da pagliaccio semina il terrore in una cittadina del Maine. Quindi facile intuire questo progetto seriale che spera di cavalcare tale successo.

Maniac

Jonah Hill ed Emma Stone che hanno lavorato insieme nella commedia per il cinema Superbad tornano a condividere il set per Maniac, un remake di una serie norvegese del 2014 che ruota intorno ai mondi fantastici di due pazienti di un ospedale psichiatrico. Maniac andrà in onda su Netflix per la regia di Carey Fukunaga ed è scritta da Hakon Best Mossige ed Espen Pa Lervaag.

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story – Stagione 2

Il 17 Gennaio 2018 arriva la nuova stagione della serie antologica ideata da Ryan Murphy. Questa volta la storia, raccontata in dieci episodi, si concentra sull’omicidio e l’eredità dell’impero costruito dallo stilista italiano Gianni Versace, ucciso dal serial killer Andrew Cunanan nel 1997. Nel cast troviamo Edgar Ramirez e Darren Criss nei ruoli principali, oltre a Penelope Cruz, Ricky Martin e Max Greenfield come co-protagonisti.

Ozark – Stagione 2

Netflix ha confermato tempo fa una seconda stagione di Ozark, una serie tv che ha conquistato e sorpreso un grande pubblico nel 2017. Quello che succederà a Marty Byrd e alla sua famiglia nei nuovi episodi ancora è difficile immaginarlo, ma nel cast tornano sicuramente i protagonisti Jason Bateman e Laura Linney. I contatti di Marty con il cartello della droga messicana hanno portato la sua famiglia a trasferirsi da Chicago al Missouri, ma la sua attività di riciclaggio del denaro sporco crea una serie di situazioni pericolose ed intriganti che coinvolgono lui e non solo.

Luther – Stagione 5

La BBC ha confermato la quinta stagione di , quindi Idris Elba è pronto a tornare nei panni dell’agente di polizia inglese per risolvere i crimini più complicati. La serie tv crime-noir porta avanti l’avventura dell’affascinante ed ipnotico protagonista, e nella nuova stagione potrebbe tornare anche Ruth Wilson nei panni della controversa antagonista Alice Morgan.

Harlots – Stagione 2

Harlots racconta la rivalità tra due prostitute inglesi, interprete da Samantha Morton e Lesley Manville, mentre cercano di superarsi a vicenda diventando le più popolari nella Londra del XIX secolo. Creata da Halison Newmna e Moira Buffini, Harlots è stata definita una serie tv pop a suo modo, che racconta il mondo dei bordelli del ‘700 tra alta società e popolo, parlando di sesso, soldi e discriminazione.

