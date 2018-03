La Bambola Assassina, una serie tv ispirata al cult horror

Sta per arrivare sul piccolo schermo una serie tv ispirata al classico fenomeno horror La Bambola Assassina, secondo Bloody Disgusting. Il cult celebra quest’anno il suo trentesimo anniversario e il nuovo progetto televisivo è stato creato da Don Mancini, che ha scritto la sceneggiatura e diretto Seed of Chucky, Curse of Chucky e Cult of Chucky.

Mancini ha rivelato che lui e il produttore David Kirschner stanno sviluppando una serie tv di La Bambola Assassina e che questa è stata “deliberatamente preparata alla fine dell’ultimo film” e che “il tono è oscuro e inquietante”. Brad Dourif, che ha doppiato Chucky, secondo quanto riferito, tornerà per la serie. Kirschner ha detto in un’intervista che questa serie tv non sarà un reboot, ma una continuazione della storia. Ha detto: “Non penso che ci sia una relazione che è durata così a lungo. Sono incredibilmente eccitato per la serie e per esplorare un mondo che non abbiamo mai affrontato prima“. La serie è composta da episodi per un totale di otto ore. Il primo film di La Bambola Assassina è uscito nel novembre del 1988 e sono stati realizzati sette film in totale, e due cortometraggi.

