Krypton, il trailer della nuova serie tv sul nonno di Superman

Syfy ha annunciato oggi la data di uscita di Krypton, ovvero il 21 marzo 2018. Ambientato due generazioni prima della distruzione del leggendario pianeta natale di Superman, questa serie tv segue il nonno di Superman (Cameron Cuffe, The Halcyon) – la cui House of El è stata ostracizzata e umiliata – mentre combatte per riscattare l’onore della sua famiglia e salvare il suo amato mondo dal caos.

Krypton sinossi

Il nome di Seg-El è un omaggio al co-creatore di Superman Jerry Siegel e un riferimento alla miniserie di John Byrne degli anni ’80, The World of Krypton. Cameron Cuffe interpreterà Seg-El insieme a Georgina Campbell nei panni di Lyta Zod. Nel cast troviamo Cameron Cuffe, Georgina Campbell, Elliot Cowan, Ann Ogbomo, Rasmus Hardiker, Wallis Day, Aaron Pierre, Ian McElhinney e Shaun Sipos. Basato sui personaggi della DC, Krypton è prodotto da David S. Goyer (Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice, La trilogia di The Dark Knight). Cameron Welsh (Ash vs Evil Dead) servirà come produttore esecutivo e showrunner.

Commenta

Commenti