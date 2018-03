Jurassic World Live, interagire con i dinosauri nel 2019

La Universal ha inaugurato lo spettacolo Fast and Furious Live questo mese a Londra, ed è solo l’inizio di un tour che porta l’azione adrenalinica della serie di film di successo nelle arene di tutto il mondo. Ma se le auto veloci e le acrobazie non rispecchiano i vostri gusti, Universal ha pensato un altro show dal vivo che potrebbe coinvolgere un’altra fetta di pubblico. Feld Entertainment Inc. e Universal Brand Development, infatti, hanno annunciato il Jurassic World Live previsto per l’autunno del 2019 negli Stati Uniti, prima di proseguire con un tour mondiale. In occasione di questo evento verrano animati dei dinosauri lunghi fino a 40 piedi grazie a sofisticati animatronics e performers.

La scenografia porterà i fans ad Isla Nublar per uno spettacolo che prevede l’interazione umana e dei dinosauri. Mentre la maggior parte degli spettacoli come questo prevede solo il pubblico che guarda da lontano, il comunicato stampa relativo al Jurassic World Live conferma che “abbatteranno le tradizionali barriere dell’arena che normalmente esistono tra il pubblico e l’azione dal vivo” con i dinosauri che vagheranno tra il pubblico in modo che i fan possano vederli da vicino.

Jurassic World Live un’esperienza unica

Kenneth Feld, Chairman e CEO di Feld Entertainment ha detto: “L’esperienza di Jurassic World Live arena creerà nuovi modi per i fan di interagire con uno dei franchise più famosi al mondo. Feld Entertainment ha la competenza e l’esperienza per dare vita a questo franchise iconico attraverso un format innovativo in un’ambientazione immersiva e una narrativa unica che include luoghi iconici e alcuni dei dinosauri preferiti dai fan, creando intrattenimento dal vivo per un mix tra uno spettacolo acrobatico e un’attrazione da brivido 3D. ” Intanto il nuovo film Jurassic World: Fallen Kingdom arriverà nei cinema il 22 giugno 2018. Pronti a vivere l’avventura?

Commenta

Commenti