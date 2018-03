Jurassic World: Il Regno Distrutto, il T-Rex nel nuovo teaser

Jurassic World: Il Regno Distrutto, il T-Rex nel nuovo teaser

Arriva online il nuovo trailer di Jurassic World: Il Regno Distrutto in cui un minaccioso T-Rex si sveglia. Con tutte le meraviglie, avventure e brividi di uno dei franchise più famosi e di successo nella storia del cinema, questo nuovissimo evento cinematografico vede il ritorno di personaggi e dinosauri preferiti dal pubblico, insieme a nuove razze più terrificanti che mai.

Le star Chris Pratt e Bryce Dallas Howard ritornano accanto ai produttori esecutivi Steven Spielberg e Colin Trevorrow per l’ Universal Pictures e Jurassic World: Il Regno Distrutto di Amblin Entertainment. Pratt e Howard sono affiancati dai co-protagonisti James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, mentre BD Wong e Jeff Goldblum riprendono i loro ruoli.

Diretto da J.A. Bayona (The Impossible), l’epica avventura action è scritta dal regista di Jurassic World, Trevorrow, e dal suo co-sceneggiatore, Derek Connolly. I produttori Frank Marshall e Pat Crowley ancora una volta collaborano con Spielberg e Trevorrow per guidare la squadra di registi per questa straordinaria avventura. Belén Atienza si unisce alla squadra come produttore.

Commenta

Commenti