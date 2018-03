Joaquin Phoenix sarà il nuovo Joker nel film di Todd Phillips ?

Joaquin Phoenix si sta preparando a seguire le orme di Jack Nicholson (Batman), Heath Ledger (Il cavaliere Oscuro) e Jared Leto (Suicide Squad) calandosi nei panni di The Joker nella prossima sua versione in arrivo sul grande schermo.

Attraverso Variety apprendiamo che l’attore protagonistra di The Master è interessato al ruolo nel film indipendente diretto da Todd Phillips e prodotto da Warner.

I negoziati non hanno ancora avuto luogo, ma Phillips dice a Variety che Phoenix è la scelta migliore per il lavoro e secondo le ultime fonti avrebbe accettato il ruolo.I due si sono incontrati a fine anno scorso e tutto quello che si sta aspettando è l’ok della Warner, che non ha ancora commentato ma è anche lei favorevole alla scelta, per procedere con i lavori.

Martin Scorsese è tra i produttori del film che sarà ambientato negli anni Ottanta e racconterà, appunto, le origini del folle criminale nato nel 1940 dalla matita di Jerry Robinson.

Il progetto fa parte di un nuovo filone della collaborazione tra Warner Bros. e Dc, separato dall’universo cinematografico della casa dei fumetti che abbiamo conosciuto finora e che ha l’obiettivo di raccontare la nascita dei personaggi principali, quelli che hanno fatto la storia dei libri.

