Joaquin Phoenix, 10 cose da sapere sulla star incompresa

Il 15 Marzo Joaquin Phoenix torna sul grande schermo con Maria Maddalena, il film di Garth Davis che lo ritrova al fianco di Rooney Mara, Chiwetel Ejiofor e Tahar Rahim. Distribuito da Universal Pictures questo film è un ritratto intimo di una delle figure spirituali più enigmatiche della storia. Una giovane donna cerca di iniziare una nuova vita, sfidando la famiglia e la società che la circonda. Vuole seguire Gesù di Nazareth e il suo movimento intraprendendo un viaggio fino a Gerusalemme. Joaquin Phoenix ha più volte dimostrato di essere un attore di grande talento, ma la sua personalità è senza dubbio imprevedibile.

Basti pensare alla sua presenza in molti festival di cinema in tutto il mondo, in cui ha tenuto un comportamento alquanto bizzarro, fumando durante la conferenza stampa al Festival di Venezia, o voltando le spalle alla stampa all’ultima edizione della Berlinale 2018 durante la conferenza del film di Gus Van Sant. Vi sveliamo quindi alcune curiosità su questo attore, irresistibile sullo schermo ma complicato nella realtà.

1) Il nome vero di Joaquin Phoenix è Joaquin Rafael Bottom, ma per tutta la sua vita l’attore è sempre stato chiamato con alcuni soprannomi interessanti che includono Kitten, Joaq e Leaf.

2) I fratelli maggiori di Joaquin si chiamano River Phoenix e Rain Phoenix. Da bambino Joaquin decise che voleva che la sua famiglia lo chiamasse “Leaf” (Foglia). Gli venne in mente questa idea mentre rastrellava le foglie e disse che voleva un nome legato alla natura come i suoi fratelli più grandi.

3) Joaquin Phoenix è un vegano convinto. Talmente convinto e in un certo senso estremista che si rifiuta di indossare dei costumi fatti di pelle animale nei suoi film.

4) È nato con una cicatrice sulle labbra. Molte persone hanno ipotizzato che fosse parte di un intervento chirurgico o di un incidente in gioventù. Tuttavia egli ha affermato che è semplicemente un segno che si porta dietro dalla nascita.

5) Nel 2005 ha confessato ai suoi amici e alla sua famiglia di essere un alcolizzato. E’ entrato immediatamente in un programma di riabilitazione.

6) Joaquin Phoenix ha interpretato Johnny Cash nel film del 2005 “Walk the Line“. Ha vinto il Grammy Award per la colonna sonora del film. Ha anche fatto tutte le voci per il film e ha ottenuto ottime recensioni anche per questo.

7) Ha conquistato tre nomination all’Oscar per i suoi ruoli in “The Master”, “Gladiator” e “Walk the Line”.

8) Joaquin Phoenix e il suo defunto fratello River Phoenix furono i primi due fratelli ad essere mai nominati per un Academy Award.

9) Era stretto amico personale del defunto Heath Ledger. È anche amico intimo degli attori Matt Damon e Keanu Reeves.

10) Nel 2008 ha annunciato che avrebbe lasciato la recitazione per perseguire una carriera nella musica come rapper. Nel 2010 è stato rivelato che l’intero evento era una farsa che è stata utilizzata per girare un film a cui stava lavorando con l’amico di lunga data Casey Affleck, “I’m Still Here”.

