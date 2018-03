Jim Parsons sarà una drag queen in The Legend of Georgia McBride

Jim Parsons sarà la star e il produttore del film The Legend of Georgia McBride, adattamento cinematografico dell’omonimo spettacolo teatrale che ha debuttato nel 2014. La star di The Big Bang Theory (di cui è appena partito lo spin-off Young Sheldon) vestirà i panni di Miss Tracy Mills, una drag queen veterana che insegna i trucchi del mestiere a un uomo sull’orlo del baratro, trasformandolo da ridicolo imitatore di Elvis a drag queen di successo.

Di recente l’attore ha recitato anche nel film A Kid Like Jake, al fianco di Claire Danes, che è stato presentato al Sundance Film Festival.

