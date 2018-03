Jaume Balaguerò dopo REC torna con l’horror Muse, teaser italiano

A giugno arriverà nei nostri cinema l’horror psicologico Muse, diretto dal regista Jaume Balaguerò, quello della saga di successo REC, ecco il primo teaser italiano.

Più che un horror si tratta di un thriller psicologico e soprannaturale, elementi molto amati dai fan del genere, Jaume Balaguerò offre ancora una volta il suo originale punto di vista sul genere horror. La sua visione sofisticata ed elegante di questo mondo fantastico, in cui i concetti di bellezza e amore vengono trasformati in qualcosa di minaccioso e terrificante, spaventerà e affascinerà il pubblico.

Sinossi: Samuel Solomon, un professore di letteratura, non lavora ormai da un anno dopo la tragica morte della sua ragazza; ha infatti un incubo ricorrente in cui una donna viene brutalmente uccisa durante un rituale. Improvvisamente, la stessa donna che gli appare in sogno viene trovata morta in circostanze strane. Samuel riesce a intrufolarsi sul luogo dell’omicidio dove incontra una ragazza, Rachel, che ha avuto il suo identico sogno.

Insieme cercheranno di fare di tutto per conoscere l’identità della misteriosa donna uccisa e scopriranno un mondo terrificante controllato da figure che nei secoli hanno ispirato gli artisti: le Muse.

Muse si approccia in maniera matura al soprannaturale descrivendo un sofisticato universo di orrori in cui un professore di letteratura si ritrova a combattere contro il suo più grande amore: la poesia.

Può qualcosa di così bello come l’arte essere fonte di tanto dolore?

Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo “La dama numero 13” (scritto da Jose Carlos Somoza), opera che tratta la poesia come mezzo potente, claustrofobico e surreale.

Nel cast: Elliot Cowan, Franka Potente, Ana Ularu, Christopher Lloyd, Joanne Whalley, Manuela Vellés, Leonor Watling, Yennis Cheung, Eve Connolly, Ciaran McGlynn, Sam Hardy ed Eve Maher.

