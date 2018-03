Jamie Dornan, 10 cose da sapere sulla star di Cinquanta Sfumature

L’8 Febbraio l’affascinante Jamie Dornan è pronto a sposare Dakota Johnson in Cinquanta Sfumature di Rosso, il capitolo finale della saga sensuale e chiacchierata, ispirata ai romanzi di E.L. James. L’attore torna ancora una volta nei panni di Christian Grey, un miliardario innamorato di Anastasia Steele, in continuo conflitto con le sue perversioni sessuali e i fantasmi del passato. In questo nuovo film lo vedremo impegnarsi nella vita matrimoniale e fare i conti con l’arrivo di un figlio, ma anche altre minacce sono dietro l’angolo e metteranno in pericolo la felicità dei coniugi Grey. Vediamo insieme alcune curiosità su Jamie Dornan per conoscerlo meglio.

1. Jamie Dornan ha frequentato l’attrice Keira Knightly, dal 2003 al 2005. Poi però ha sposato Amelia Warner che, a sua volta, era la moglie di Colin Farrell.

2. Il bel ragazzo alto, atletico e bello era un modello di successo prima di interpretare Christian Grey, e non è difficile da credere. Ha posato per nomi come Calvin Klein, Dior e Armani, e ha anche lavorato con Kate Moss, Eva Mendes e Gisele Bundchen nel campo della moda.

3. Che ci crediate o no, Jamie Dornan è stato parte di una band folk chiamata Sons of Jim fino al 2008. Egli ha fondato il gruppo con il caro amico David Alexander e una volta hanno supportato KT Tunstall in un tour.

4. Il co-protagonista di Dakota Johnson in Cinquanta Sfumature è nato a Holywood, in Irlanda, il che significa che in fondo è un ragazzo nord-irlandese, quindi questo spiega la banda folk e il carattere un po’ ruvido che spesso hanno sottolineato coloro che lo frequentano normalmente.

5. Non sorprende che Jamie Dornan sia stato un tempo un playboy. Nel 2006 si vociferava che avesse frequentato Sienna Miller, Lindsay Lohan e Kate Moss.

6. Ovviamente molti possono solo immaginarlo nei panni del seducente Christian Grey, ma il suo primo debutto cinematografico è stato in Maria Antonietta in cui ha recitato l’ amante svedese della protagonista interpretata da Kristen Dunst, nel film di Sofia Coppola.

7. Prima di recitare, cantare e sfilare, Jamie Dornan voleva essere un giocatore professionista di rugby, ma sfortunatamente non ha funzionato.

8. Anche se sul grande schermo lo vediamo sempre senza barba, Dornan nella vita reale si sente molto insicuro senza di essa. Ha detto a The Guardian: “Mi sento a disagio senza barba”.

9. Jamie non è l’unico attore famoso della sua famiglia. Infatti la sua prozia è stata la vincitrice dell’Oscar Greer Garson.

10. Anche se ha attirato l’attenzione per il suo ruolo in Cinquanta Sfumature Dornan è apparso molte volte anche sul piccolo schermo, in serie tv di successo. Nel 2011 ha interpretato lo sceriffo Graham nella serie di successo della ABC, Once Upon A Time. In una serie tv crime dell’Irlanda del Nord intitolata The Fall, Jamie interpreta un serial killer in libertà a Belfast. Gillian Anderson di X-Files è al suo fianco ella serie. È molto interessante vederlo interpretare un cattivo e un eroe e chiedersi come questo si tradurrà nel suo nuovo ruolo in Cinquanta Sfumature di Rosso.

