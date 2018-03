James Gunn a lavoro su un film horror ancora senza titolo

James Gunn ha firmato per produrre un film horror ancora senza titolo con The H Collective. Scritto dal fratello di James, Brian e dal cugino Mark Gunn, il progetto prodotto dal regista di Guardiani della Galassia ha destato non poca curiosità ad Hollywood. Il collaboratore di lunga data di Gunn, David Yarovesky, dovrebbe dirigere questo film. The H Collective finanzierà pienamente il progetto e produrrà insieme a Gunn e la sua squadra Troll Court Entertainment.

Il progetto dovrebbe entrare in produzione nella primavera del 2018 e riportare Gunn alle sue radici horror. La famiglia Gunn non è nuova a lavorare insieme. James e Brian hanno collaborato alla popolare serie di parodia web, “Pg Porn“, che ha raccolto oltre 100 milioni di successi, e il loro fratello Sean Gunn interpreta il ruolo di Kraglin nella serie dei Guardiani della Galassia ed è presente in quasi tutti i film di James, mentre Brian e Mark lavorano come coppia di sceneggiatori, dopo aver scritto Journey 2: The Mysterious Island. Il trio sta anche scrivendo e sviluppando la nuova serie Starsky & Hutch per Amazon.

Yarovesky ha diretto la distribuzione teatrale del 2016 The Hive. I suoi numerosi video musicali, tra cui “Guardians Inferno” per Marvel Studios, sono stati visti oltre 50 milioni di volte. Lanciato a giugno e con uffici a Los Angeles, The H Collective è una società globale di finanza, produzione, marketing e distribuzione cinematografica che produce una gamma diversificata di quattro film di alta qualità all’anno. La società ha stabilito accordi di produzione con produttori di spicco come Mark Johnson, Joe Roth e Sid Ganis in un elenco di film che comprende la commedia per famiglie, azione/avventura, horror e altro.

