IT, il Director’s Cut in arrivo nel 2018

Il sorprendente adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King sarà ben presto disponibile in Digital HD e Blu-ray. Sulle versioni digitali e su quelle Blu-ray verranno incluse diverse scene eliminate dal film IT, ma molti speravano anche in un vero e proprio Director’s Cut. A tale proposito abbiamo alcune buone notizie: è in arrivo. Il regista Andy Muschietti ha confermato che vedremo un Director’s Cut di IT nel 2018.

IT versione Blu-ray arriverà il 9 gennaio 2018, con undici scene cancellate o estese del film. Bloody Disgusting si è rivolto al regista Andy Muschietti chiedendogli informazioni su un possibile Director’s Cut del film, ed egli ha risposto: “Sì, ma tra qualche mese“. Questa è una buona e una cattiva notizia. Cattiva perchè la Warner Bros. probabilmente avrebbe potuto includere questo contenuto nella versione del film Blu-ray, ma invece ha deciso di fare in modo che i fan aspettassero per una edizione speciale di due dvd in seguito. L’adattamento di IT realizzato da Muschietti si è rivelato un grande successo sul grande schermo ed è stata una delle sorprese dell’anno. La nuova versione di IT ha finito per essere uno dei migliori film horror dell’anno e uno dei migliori adattamenti cinematografici di King.

Ora le uniche domande che rimangono sono: cosa succederà nel Director’s Cut? C’erano voci che giravano attorno ad una scena di apertura alternativa nel film in cui il pagliaccio cattivo Pennywise (Bill Skarsgård) mangia un bambino, ma le fonti indicano che questa non fa parte delle scene eliminate incluse nella versione digitale HD ufficiale. Di quella scena Skarsgård ha detto: “Non voglio rovinare la scena, perché potremmo usarla [nel sequel]. Ma è una scena molto inquietante, una sorta di backstory per spiegare da dove proviene Pennywise… L’idea è che esso, l’entità, era assopito o riposava per migliaia e migliaia di anni e [la scena] suggerisce [la genesi di Derry]“.

