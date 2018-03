IT, canta con Pennywise nel nuovo spot

Questa mattina Warner Bros. Pictures e New Line Cinema hanno pubblicato un nuovo spot tv di IT, il nuovo film ispirato all’omonimo romanzo di Stephen King, dove sentiamo parlare l’inquietante Pennywise, o meglio cantare. Puoi vedere questo spot nel player qui sopra.

Sulla base del romanzo del 1986 (precedentemente adattato come minisierie televisiva nel 1990), il nuovo film IT inizia quando alcuni bambini iniziano a scomparire nella città di Derry, nel Maine, e un gruppo di giovani ragazzi si trovano di fronte ai loro più grandi incubi incontrando un clown malvagio chiamato Pennywise, la cui storia di omicidio e violenza risale a secoli fa.

Nel cast di IT Bill Skarsgård (Allegiant), Jaeden Lieberher (Midnight Special), Jeremy Ray Taylor (Alvin e Chipmunks: The Road Chip), Sophia Lillis (37), Finn Wolfhard, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer e Nicholas Hamilton. Andrés Muschietti (Mama) ha diretto il film IT da una sceneggiatura di Chase Palmer & Cary Fukunaga e Gary Dauberman, basata sul romanzo di King. Roy Lee, Dan Lin, Seth Grahame-Smith, David Katzenberg e Barbara Muschietti sono i produttori, con Richard Brener, Dave Neustadter, Walter Hamada, Marty P. Ewing, Doug Davison e Jon Silk.

Commenta

Commenti