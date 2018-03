IT alimenta la guerra tra Burger King e McDonald’s

In tutto il mondo molti film di Hollywood vengono censurati o modificati per adempiere a determinate leggi rigorose della censura o per aderire alla sensibilità culturale di un certo paese. Ma la divisione russa di Burger King ha superato la realtà cercando di vietare il recente adattamento di Stephen King al cinema. Potrebbe essere la situazione più ridicola che interessa l’atteso film horror IT, ispirato alla celebre serie tv degli anni ’90.

Secondo quanto riferito, Burger King avrebbe presentato una denuncia al Servizio Federale antimonopolio della Russia (FAS) con la speranza di vietare nel paese la proiezione del film, perché il pagliaccio cannibale Pennywise protagonista è troppo simile a Ronald McDonald, la mascotte di McDonald’s. L’azienda afferma che il film, in qualche modo, agisce come uno spot pubblicitario della catena di fast food concorrente.

La denuncia è attualmente in fase di valutazione, il che significa che il servizio antimonopolio federale dovrà controllare e valutare se il film contiene un inserimento pubblicitario o prodotti che collegano in modo evidente McDonald’s all’adattamento horror. Per fortuna il film di Andy Muschietti ispirato al romanzo classico di Stephen King non sembra così. La catena di fast food ha anche deciso di lasciare da parte Ronald McDonald per un po’ quando è stata eseguita una serie di attività ambigue legate al clown, ma Burger King sembra un po’ disperata per rivolgere queste accuse che fanno sorridere.

