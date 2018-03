Isle of Dogs, la prima clip del film di Wes Anderson

Isle of Dogs, il nuovo film di Wes Anderson, sarà presentato in anteprima alla Berlinale 2018, ma intanto è stata pubblicata online una prima clip del film che potete vedere qui sopra. Il nuovo film in stop-motion vanta un cast stellare di doppiatori, e mostra ancora una volta il marchio di fabbrica di Anderson nel campo dell’animazione. La nuova clip di Isle of Dogs è incentrata sulla personalità e i combattimenti tra i cani.

Questo film è uno dei più attesi dell’anno ed è il primo film di Anderson dopo The Grand Budapest Hotel del 2014. Nel cast di voci troviamo Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Kunichi Nomura, Ken Watanabe, Greta Gerwig, Frances McDormand, Courtney B. Vance , Fisher Stevens, Nijiro Murakami, Harvey Keitel, Koyu Rankin, Liev Schreiber, Bob Balaban, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Akira Ito, Akira Takayama, F. Murray Abraham, Yojiro Noda, Mari Natsuki, Yoko Ono e Frank Wood.

Wes Anderson torna allo stop motion con Isle of Dogs

E’ anche il primo film in stop-motion di Anderson dopo il suo affascinante adattamento del 2009 di Fantastic Mr. Fox. Isle of Dogs si concentra su un branco di cani rognosi che vivono in una discarica. La prima clip del film mostra i cani mentre lottano con un altro branco di loro simili su un misterioso sacco. In passato Anderson ha detto che Isle of Dogs è stato ispirato sia dai film di Akira Kurosawa che dalle storie in stop-motion come Frosty the Snowman e Rudolph the Red Nosed Reindeer: “Mi sono piaciuti molto questi speciali natalizi passati in tv in America…Mi sono sempre piaciute le creature dei film tipo Harryhausen, ma in realtà queste specialità natalizie americane erano probabilmente la cosa che mi ha fatto davvero desiderare di fare questo film”.

