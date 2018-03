Il Socio di John Grisham diventa una serie tv FOX

Il romanzo di John Grisham intitolato Il Socio ha ottenuto una promessa di una sceneggiatura da parte della FOX, secondo Deadline. Il dramma legale più venduto è stato pubblicato nel 1997 ed è l’ottavo romanzo di Grisham. Il Socio sarà adattato per il piccolo schermo da Jon Cowan (Suits, Private Practice), per la Davis Entertainment e Sony Pictures TV Studios. Cowan sarà anche produttore esecutivo con Davis Entertainment di John Davis e John Fox e il rappresentante di Grisham David Gernert.

Il Socio racconta di un giovane ben voluto e ben pagato in una fiorente azienda legale del Mississippi. Poi Patrick Lanigan ruba novanta milioni di dollari dalla propria azienda e porta avanti la sua vita. Per quattro anni evita gli uomini ricchi e potenti, che non si fermerebbero davanti a nulla per trovarlo. Poi, inevitabilmente, ai margini della giungla brasiliana, viene finalmente rintracciato. Così Patrick torna a casa e nella città del Mississippi dove è iniziato tutto, è in procinto di avviare uno studio straordinario. Mentre i procuratori si contraggono come squali, e l’avvocato di Patrick prepara la sua difesa, mentre l’amante di Patrick prega per la sua liberazione e i suoi ex compagni aspettano la loro vendetta, un’altra storia sta per arrivare. Perché Patrick Lanigan, il più criminale colletto blue dei suoi tempi, sa qualcosa che nessun altro al mondo sa. Conosce la verità.

I libri di Grisham sono stati tradotti in 42 lingue. Un certo numero di romanzi sono stati trasformati in film tra cui The Firm, The Chamber, The Client, House Painted, The Pelican Brief, The Rainmaker etc…

