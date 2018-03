Il filo nascosto: una clip in italiano

Il filo nascosto: una clip in italiano

Il filo nascosto, ultima fatica di Paul Thomas Anderson, arriverà nelle nostre sale il 22 febbraio. Al centro della storia lo stilista Reynolds Woodcock (interpretato dal premio Oscar Daniel Day Lewis, qui alla sua ultima interpretazione), re della moda britannica degli anni ’50: seduttore, scapolo e amante del controllo, Reynolds vive insieme a sua sorella Cyril (Leslie Manville) e veste le personalità più importanti del mondo. La vita dell’uomo cambia però drasticamente quando conosce la giovane Alma (Vicky Krieps), la sua nuova musa. La donna metterà in discussione il suo approccio alla vita, decisa a prendere in mano le redini della loro relazione.

Per il regista e l’attore si tratta della seconda collaborazione dopo lo splendido Il Petroliere. Il filo nascosto è candidato a 6 Oscar: miglior film, miglior attore protagonista, miglior regista, miglior attrice non protagonista a Leslie Manville, migliori costumi e miglior colonna sonora (composta da Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead). Il 4 marzo scopriremo quante di queste candidature si trasformeranno in statuette. Nel frattempo ecco una clip in italiano dal film.

Commenta

Commenti