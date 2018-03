Idris Elba, 10 cose che non sai sull’attore de La Torre Nera

L’attore britannico Idris Elba è diventato famoso come Stringer, il gangster di Baltimora nella serie tv The Wire, un ruolo che poi lo ha portato verso altri ruoli più importanti come Luther, Nelson Mandela e il guardiano di Asgard nei film Marvel di Thor. Dal 10 Agosto lo vedremo al fianco di Matthew McConaunghey in La Torre Nera, il film ispirato al romanzo di Stephen King che racconta un viaggio tra mondi paralleli connessi da una struttura portante unica che rischia di crollare e condannare l’universo per sempre. Molti lo vorrebbero vedere in futuro nei panni di James Bond, ma intanto ti sveliamo dieci curiosità sull’attore che forse ancora non sai.

1. L’attore è stato battezzato come Idrissa, ma poi ha abbreviato il suo nome a scuola.

2. Ha avviato la sua azienda DJ mentre ancora andava a scuola e ora DJ è diventata Big Driis. Elba è stato spesso avvistato mentre segue i vari concerti.

3. Il suo primo ruolo accreditato è stato un gigolò in un episodio del 1995 di Absolutely Fabulous.

4. In preparazione alla sua parte come Nelson Mandela in Mandela: Long Walk to Freedom, trascorse una notte bloccato in una cella sull’isola di Robben.

5. Ha co-diretto ed è apparso nel video musicale di Mumford and Son 2012, Lover of the Light.

6. È un sostenitore dell’ Arsenal FC.

7. La sua discografia include il rilascio nel 2011 di Merry Driismas Holiday Mixtape.

8. Nel 2015 è diventato la prima star di copertina maschile della rivista Maxim (gli uomini erano già apparsi prima, ma sempre accanto a donne). L’editor di Maxim, Kate Lanphear, ha dichiarato che è stata una scelta facile “Non c’era altro al mondo più badass di Idris” ha detto.

9. Ha interpretato un leader in Beasts of No Nation, un film originale Netflix diretto dal Cary Fukunaga di True Detective. Il film riguarda le esperienze di un bambino soldato, Agu, in un paese africano senza nome.

10. Nel 2015 Elba ha registrato un record di velocità in terra britannica che era rimasto imbattuto per 88 anni. Il record di Flying Mile di 174.8mph è stato originariamente impostato da Sir Malcom Campbell nel 1927 e l’attore lo ha battuto in un episodio del suo show di guida Idris Elba: No Limits, raggiungendo una velocità massima di 186.4 mph.

Commenta

Commenti