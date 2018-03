Han Solo, Ron Howard offre nuovi dettagli sullo spin-off

La produzione continua a parlare del prossimo film spin-off su Han Solo della Lucasfilm e il regista Ron Howard ha rivelato un nuovo dettaglio dichiarando di “girare una scena sui disperati e pericolosi tempi nella galassia“. L’immagine completa della scena la potete vedere qui sotto.

Il film senza titolo incentrato sul personaggio di Han Solo ritrova Alden Ehrenreich nei panni di Han, Donald Glover come Lando Calrissian e Joonas Suotamo come Chewbacca. Woody Harrelson interpreta invece il mentore di Han, un uomo con il nome di Beckett, mentre Emilia Clarke di Game of Thrones, Thandie Newton di Westworld e Phoebe Waller-Bridge di Fleabag hanno dei ruoli ancora poco noti.

Lucasfilm ha assunto il regista Ron Howard (A Beautiful Mind, The Da Vinci Code) per questo film, dopo la prima scelta di Phil Lord e Christopher Miller. Non è noto come sarà diviso il lavoro tra i tre per il film, ma almeno 3/4 di esso era già stato girato quando Howard è stato assunto. Il film di Han Solo è previsto per arrivare nelle sale il 25 maggio 2018.

