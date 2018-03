Guardiani della Galassia Vol. 3 al cinema nel 2020

James Gunn aveva già accennato al fatto che Guardiani della Galassia vol. 3 sarebbe arrivato al cinema nel 2020, ma ora la notizia è ufficiale. In un nuovo tweet postato dal regista nel weekend si legge che il terzo capitolo della saga di fantascienza, che punta tutto sull’ironia e una colonna sonora anni ’80, arriverà al cinema tra un paio di anni, quindi per i fan l’attesa non è poca. Tuttavia i Guardiani della Galassia appariranno in Avengers: Infinity War tra qualche mese, e poi di nuovo in Avengers 4 nel 2019, quindi Guardiani della Galassia Vol. 3 nel 2020 non è così lontano.

La Marvel ha programmato tre film ancora senza titolo per il 2020, di cui uno il 1 maggio, uno il 7 agosto e un altro il 6 novembre. La data precisa destinata a Guardiani della Galassia Vol. 3 ancora non è stata resa nota, ma nel cast torneranno Chris Pratt come Star-Lord, Zoe Saldana come Gamora, Dave Bautista come Drax, Vin Diesel come la voce di Groot, Bradley Cooper come la voce di Rocket, Michael Rooker come Yondu, Karen Gillan come Nebula, Sean Gunn come Kraglin, Pom Klementieff come Mantis, Elizabeth Debicki come Ayesha, Chris Sullivan come Taserface e Kurt Russell come Ego the Living Planet.

Diretto e scritto da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol 2 è stato prodotto dal Presidente della Marvel Studios, Kevin Feige, con Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Nik Korda e Stan Lee come produttori esecutivi. Guardiani della Galassia Vol. 2 ha incassato $ 863,7 milioni al botteghino mondiale, superando il primo film di $ 773,3 milioni. Quindi non ci resta che aspettare il nuovo capitolo per fare il giusto confronto e divertirci ancora una volta con il gruppo di eroi intergalattici più folli e simpatici della storia. Guardiani della Galassia Vol. 3 completerà una saga divertente che unisce fantascienza e cinecomic.

