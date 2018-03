Gli Incredibili 2 il Trailer italiano e nuovi poster sono online

Gli Incredibili 2 il Trailer italiano e nuovi poster sono online

Gli Incredibili 2, sequel del capolavoro del 2004 firmato da Brad Bird, arriverà nelle sale americane il prossimo 15 giugno, mentre in quelle italiane dal 19 settembre . Disney ha ora diffuso il primo trailer italiano della pellicola.

Diretto da Brad Bird (Il Gigante di Ferro, Gli Incredibili – Una “Normale” Famiglia di Supereroi) e prodotto da John Walker (Gli Incredibili – Una “Normale” Famiglia di Supereroi) e Nicole Grindle (il cortometraggio Il Super Team di Sanjay, produttrice associata di Toy Story 3 – La Grande Fuga). Le voci originali saranno di: Raymond Ochoa, Sarah Vowell, Samuel L. Jackson, Holly Hunter.

Sinossi: Helen è chiamata a guidare una campagna per far tornare i supereroi, mentre Bob vive l’eroismo di tutti i giorni in una vita normale a casa con Violetta, Flash e il piccolo Jack Jack, i cui superpoteri vanno ancora scoperti del tutto. Tutto viene sconvolto dall’arrivo di un nuovo cattivo che emerge con un piano astuto e pericoloso da mettere tutti in pericolo. Ma la famiglia Parr non si tira indietro davanti a questa sfida, specialmente con Siberius dalla loro parte. Questo è ciò che rende questa famiglia davvero incredibile.

Giorni fa era stato rilasciato anche un nuovo poster del film, che si concentra in particolare sulla stilista Edna Moe, tra i personaggi più amati della serie, e gli altri due artwork ci avvisano che il bucato con le tute dei supereroi è pronto !. Potete vederli tutti qui sotto.

Commenta

Commenti