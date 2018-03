George Clooney dona 500 mila dollari per movimento contro le armi

Bel gesto e secca presa di posizione quella di George Clooney e sua moglie Amal Alamuddin che doneranno 500mila dollari al movimento contro le armi organizzato dagli studenti americani in programma il 24 marzo si chiama “March for out Lives”.

La marcia ed è stata organizzata dagli studenti della Stoneman Douglas High School di Parkland, la cittadina della Florida dove la scorsa settimana, il 19enne Nikolas Cruz ha ucciso 17 persone. Attraverso un grande passaparola sui social network, studenti e docenti sono riuscite a colpire col loro coraggio e la loro voglia di fare qualche cosa, tante star del mondo dello spettacolo tra cui Jennifer Lopez, Luis Fonsi, Kim Kardashian e Ellen De Generes.

“Amal ed io siamo ispirati dal coraggio e dall’eloquenza di questi ragazzi della Stoneman Douglas High School … la nostra famiglia sarà presente il 24 marzo insieme a questa incredibile generazione di giovani provenienti da tutto il paese, e per conto dei nostri figli Ella e Alexander, stiamo donando 500mila dollari per contribuire a finanziare questo evento”, ha dichiarato l’attore attraverso il suo portavoce.

