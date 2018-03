I creatori di Game of Thrones pensano ad una nuova serie HBO

La fine di Game Of Thrones è ormai all’orizzonte, ma i creatori David Benioff e D.B. Weiss hanno già pensato al loro prossimo progetto sempre targato HBO una volta partiti da Westeros. HBO ha dato l’autorizzazione per sviluppare la serie “Confederate”, un nuovo dramma ideato da Benioff e Weiss, che non ha legami con “Game of Thrones” e non è uno dei tanti potenziali prequel della rete.

“Confederate” racconta gli eventi che portarono alla terza guerra civile americana. La serie si svolge in una linea temporale alternativa, dove gli stati del sud si sono separati con successo dall’Unione, dando origine ad una nazione in cui la schiavitù rimane legale e si è evoluta in un’istituzione moderna. La storia segue un ampio spettro di personaggi su entrambi i lati della Zona Demilitarizzata di Mason-Dixon – combattenti di libertà, cacciatori di schiavi, politici, abolizionisti, giornalisti, dirigenti di un conglomerato che tiene schiavo e famiglie.

La produzione di “Confederate” inizierà dopo la stagione finale di “Game of Thrones”. La Stagione 7 di quest’ultima è iniziata pochi giorni fa e la stagione 8 dovrebbe debuttare alla fine del 2018 o all’inizio del 2019. Insieme, entrambe le stagioni saranno composta solo da 13 episodi. Benioff e Weiss hanno creato “Confederate” di cui saranno anche produttori esecutivi e sceneggiatori, insieme a Nichelle Tramble Spellman e Malcolm Spellman che scriverà la serie. I produttori di “Game of Thrones“, Carolyn Strauss e Bernadette Caulfield, saranno anche produttori esecutivi. “Mentre il brillante Game of Thrones arriva alla sua stagione finale, siamo entusiasti di poter proseguire i nostri rapporti con Dan e David, sapendo che ogni loro idea porta ad una serie unica e ambiziosa“, ha affermato il Presidente della programmazione HBO, Casey Bloys. “Il loro approccio intelligente, sbalorditivo e visivamente stupefacente per la narrazione ha un modo per coinvolgere un pubblico e portarlo in un viaggio indimenticabile. “Confederate” promette di non essere un’eccezione e siamo onorati di aggiungerci al team di talento di Nichelle e Malcolm Spellman”.

“Abbiamo discusso di Confederate per anni, originariamente come un film. Ma la nostra esperienza sul “Trono” ci ha convinto che nessuno fornisce una tela di narrazione più grande e migliore della HBO. Non ci saranno draghi o Estranei in questa serie, ma stiamo creando un mondo e non abbiamo potuto immaginare partner migliori di Nichelle e Malcolm, che ci hanno colpito per lungo tempo con il loro spirito, la loro immaginazione” hanno detto Benioff e Weiss.

