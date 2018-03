Freddy Kruger, ecco l’erede di Robert Englund

E’ arrivato il momento di passare il testimone per Freddy Krueger, l’icona horror della saga Nightmare. Robert Englund che lo ha interpretato per molti anni ha avuto qualcosa da dire su questo personaggio che, secondo lui, potrebbe essere interpretato da Kevin Bacon. Non c’è ancora alcun tipo di annuncio ufficiale per questa possibilità, ma queste sono solo le volontà di un attore veterano che ha rivelato alcuni gossip sul futuro di Kruger sul grande schermo.

Cinema Blend riferisce che l’ex incarnazione di Krueger ha detto: “Beh, i pettegolezzi che ho sentito, e non so quanto siano veri, parlano di Kevin Bacon come il nuovo Freddy Kruger e io penso che sarebbe fantastico. Echi Mortali è uno dei miei film horror preferiti, e dovreste vederlo se ancora non lo avete fatto. Credo che Kevin sia la scelta giusta. Penso che rispetti i film horror. Non li fa per divertimento. Penso che sarebbe davvero interessante vederlo in questi panni“.

New Line ha appena rilanciato la nuova vita di IT di Stephen King e negli ultimi anni la qualità e la reputazione del genere horror nel suo insieme sono stati in una tendenza al rialzo. Quindi potrebbe essere il momento giusto anche per rilanciare Nightmare.

