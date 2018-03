Fiori sopra l’Inferno il thriller di Ilaria Tuti diventerà una serie tv

Publispei ha acquisito i diritti di “Fiori sopra l’Inferno”, il romanzo di Ilaria Tuti, pubblicato da Longanesi (dal 30 gennaio nelle libreria) e tra i successi editoriali di inizio anno. Il romanzo diventerà una serie televisiva e sarà una coproduzione internazionale.

Durante l’ultima Fiera del libro di Francoforte, Fiori sopra l’Inferno è stato uno dei titoli più contesi dagli editori internazionali ed è gà stato venduto in 22 paesi del mondo. Si tratta di un thriller ambientato a Travenì, un piccolo paesino delle Dolomiti Friulane, che vede priotagonista il comissario Teresa Battaglia, un personaggio femminiile complesso e contraddittorio proprio come i boschi misteriosi, silenziosi e innevati in cuila storia si sviluppa.

Sinossi del romanzo: Teresa Battaglia è un commissario di polizia. Di esperienza ne ha tanta alle spalle, ma stavolta si rende conto che qualcosa di diverso sta accadendo, qualcosa che potrebbe sconvolgere per sempre la sua esistenza. Teresa Battaglia è vicina alla pensione, combatte contro il diabete e i primi sintomi di un Alzheimer precoce. Questa guerriera sovrappeso e piegata dalla fatica, intensa come solo chi ha sofferto davvero può essere, si trova a dover fare un nuovo profiling di un assassino, ma la sua mente ha cominciato a tradirla sempre di più ed a tratti perde la lucidità. L’unica cosa che riesce a percepire, forte e chiara, è la sensazione di paura e di pericolo che si avvicina sempre di più a lei e le strazia l’anima. Nei boschi tra le vicine montagne è accaduto qualcosa di tremendo e Teresa sente che quello è solo l’inizio di qualcosa di tremendo. Un assassino si aggira tra le sue montagne e il commissario di Polizia Battaglia deve fare del suo meglio per rimanere lucida e salvare più vite possibile. Ne vale la pena. Per sopravvivere a se stessa e alla sua dignità. “Fiori sopra l’inferno” di Ilaria Tuti è un thriller forte e appassionante, dove il ritmo dei passi che si incamminano sopra le montagne rocciose tiene il lettore incollato alla pagina.

